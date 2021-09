Si perde in mare: lo trovano a largo gli uomini della Guardia Costiera

PORTO SANTO STEFANO – Nella giornata odierna il personale della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano è stato impegnato nelle ricerche di un bagnante disperso in mare al largo della costa di Cala Piccola del Comune di Monte Argentario.

Non appena ricevuta la richiesta d’intervento, la Sala Operativa ha disposto l’invio in zona della dipendente motovedetta S.A.R. che, dopo circa mezz’ora di ricerca ha individuato, anche grazie all’ausilio di alcuni diportisti presenti in zona, il bagnante in buone condizioni di salute in prossimità della spiaggia di Cala del Gesso.

Lo stesso è stato quindi recuperato a bordo della motovedetta e, non necessitando di cure mediche, è stato ricondotto presso lo stabilimento balneare dal quale era partito.

Nel frattempo prosegue l’attività di vigilanza e controllo da parte dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, finalizzata a garantire la sicurezza della balneazione e navigazione per assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.