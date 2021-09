Non può avvicinarsi alla ex e minaccia di vendicarsi: arrestato

FOLLONICA – Ha minacciato vendetta contro la ex moglie a cui non doveva avvicinarsi. Un uomo di 76 anni è stato arrestato dai carabinieri di Follonica e trasferito in carcere a Siena.

L’uomo, italiano, era già destinatario del provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex moglie e dell’allontanamento dalla casa familiare. Nonostante il provvedimento in atto però non aveva cambiato atteggiamento, tanto da proferire, alla presenza di altre persone, alcune pesanti frasi circa la possibilità di una sua azione vendicativa nei confronti della ex moglie, con la quale non accettava la fine del rapporto.

Leggi anche cronaca Schiaffi alla ex mentre lei è a lavoro: arrestato stalker

I militari, considerato alto il rischio di gravi ripercussioni, e a seguito di ulteriori accertamenti hanno informato il giudice sia delle parole che dell’atteggiamento preoccupante dell’uomo. Il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Intercettato dai Carabinieri della stazione di Follonica, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente tradotto presso il carcere di Siena.