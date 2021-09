Mercoledì 15 riparte la scuola: ecco i ponti e le festività dell’anno 2021-22

GROSSETO – Mercoledì 15 settembre riparte la scuola in provincia di Grosseto. L’Ufficio scolastico regionale e la Regione Toscana hanno comunicato alle istituzioni scolastiche i punti fermi del calendario per il prossimo anno scolastico 2021-2022.

Per l’anno scolastico 2021-2022 tutti sui banchi mercoledì 15 settembre.

Queste le festività:

1 novembre: Tutti i Santi;

8 dicembre: Immacolata Concezione;

25 dicembre: Santo Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1 gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

17 aprile: Santa Pasqua;

18 aprile: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile: Festa della Liberazione;

1 maggio: Festa del Lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

La festa del Patrono.

– Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 compresi.

– Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi.

La Festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Termine delle lezioni: venerdì 10 giugno 2022; per la scuola dell’infanzia il 30 giugno 2022.

Anno scolastico 2021-2022:

scarica il Calendario scolastico 2021-2022 (file.xls). Il calendario è articolato come indicato nella comunicazione inviata ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche il 6 maggio 2021.

Tutti gli adattamenti che le scuole ritengono opportuno apportare al calendario, devono essere assunti in tempo utile per poter essere comunicati alle famiglie, agli Enti locali interessati, nonché all’Ufficio scolastico regionale della Toscana e alla Regione Toscana entro il termine delle attività didattiche relative all’anno scolastico in corso, ossia entro il 30 giugno 2021.