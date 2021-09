Coronavirus: in Toscana altri 538 casi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,36 per cento

FIRENZE – I nuovi casi registrati in Toscana sono 538 (ieri 383) su 15.991 test di cui 9.501 tamponi molecolari (ieri 8.783) e 6.490 test rapidi (ieri 7.653). Il tasso dei nuovi positivi è 3,36% (8,0% sulle prime diagnosi).

L’incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 104 casi ogni 100mila abitanti, una settimana fa era 120.

I vaccini attualmente somministrati sono 4.865.110.

Sono questi i dati odierni nella consueta anticipazione del presidente della Toscana, Eugenio Giani (i dati sono riferiti ai tamponi il cui risultato è giunto entro la mezzanotte).

Nel grafico l’andamento dei nuovi casi giornalieri.



Nella tabella i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 31 nuovi casi: 16 a Grosseto, 1 a Roccalbegna, 1 a Montieri, 2 a Cinigiano, 2 a Scansano, 1 a Magliano in Toscana, 1 ad Arcidosso, 1 a Castel del Piano, 1 a Castiglione della Pescaia, 1 a Manciano, 1 a Massa Marittima, 1 a Roccastrada e 2 a Follonica.