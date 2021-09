MASSA MARITTIMA – “Assassini!!!”. È questa la scritta in lettere maiuscole apparsa questa mattina al hub vaccinale di Massa Marittima.

Una parola scritta in nero con un pennarello e tre punti esclamativi proprio sull’insegna appesa davanti al centro per le vaccinazioni.

Il sindaco Marcello Giuntini fa sapere che per l’accaduto non è stato sporto denuncia. «Non vorrei dare troppo peso a un singolo caso – dice il primo cittadino -. Non abbiamo mai ricevuto minacce o cose del genere, lo considero un caso isolato di un imbecille. Per quanto mi riguarda non toglierei nemmeno la scritta, in modo che chi va a vaccinarsi si possa rendere ancora più conto che sta facendo la cosa giusta».

«Certo – aggiunge Giustini – ultimamente sui social network ci sono diversi individui che alimentano questo clima con posizioni fuori da ogni buonsenso. Ecco, bisognerebbe essere decisamente più moderati».

Le foto sono state condivise su Facebook, dove sono già diventate virali, da un’infermiera che commenta «Tristezza infinita. Liberi di pensare e agire come vi pare, ma da qui a darci degli assassini. Siamo gli stessi che magari nell’arco della vostra vita hanno contribuito ad alleviare le vostre sofferenze, magari gli stessi medici hanno salvato la vita ad un vostro caro».