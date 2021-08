unacanzonealgiorno: “Il 31 d’agosto c’è una storia che nasce e un’estate che muore”

GROSSETO – “Il 31 d’agosto c‘è una storia che nasce e un’estate che muore”. La radio passa Guardia ’82 di Brunori Sas.

Siamo a Guardia Piemontese, cittadina calabrese in provincia di Cosenza, che ha dato i natali a Dario Brunori, in arte Brunori Sas.

Siamo nel 1982, Brunori ha 5 anni ed è al mare. Sono gli anni di Sandro Pertini presidente della Repubblica, e di Enzo Bearzot, calciatore e poi allenatore di calcio che guidò la nazionale italiana dal 1975 al 1986: sulla spiaggia sono questi i due argomenti principali trattati dai bagnanti.

Dopo l’inquadramento socio-politico, Brunori passa alla storia del brano. La canzone racconta due momenti della vita di Brunori, due momenti della vita di tutti: la fanciullezza e l’età adolescenziale, che hanno come scenario la stessa spiaggia di “Guardia rovente” vissuta in modi completamente diversi e accompagnata da emozioni differenti e contrastanti.

La prima fase ci descrive l’esperienza di un bambino al mare, che “fabbricava castelli di sabbia con paletta e secchiello. Ed in testa un cappello… M’infilavo i braccioli e poi dritto nel mare”. Brunori ha solo 5 anni, ed è “ignaro di tutto“, anche dell’Amore. Non guarda dunque la bambina che “stava senza mutande“, quella bambina che, 10 anni dopo, fatta ragazza, è sempre solita andare nella stessa spiaggia frequentata dall’autore.

Tutto cambia 10 anni dopo, quando Brunori ha 15 anni. Anche la bambina che “stava senza mutande ed io non la guardavo neanche” è cresciuta e diventa il fulcro attorno a cui ruota l’estate del giovane Dario.

Quell’immagine spensierata della spiaggia lascia ora il posto ad un contesto straziante: per Brunori è arrivato l’Amore. Un amore che non sembra corrisposto: se Dario bambino non aveva minimamente notato la bimba giocare accanto a lui sulla spiaggia, Dario 15enne non è notato dalla stessa bambina ormai cresciuta.

Cantate le sofferenze a squarciagola, accompagnate da qualche Peroni e una chitarra, Brunori cantautore arriva al finale della canzone: i due personaggi finalmente si incontrano e si innamorano. E la fine dell’estate (o almeno così percepito il 31 di agosto) coincide con l’inizio di qualcosa di nuovo, la loro storia d’amore.

TESTO

La spiaggia di Guardia rovente

Era piena di gente

Si parlava di sport

Di Pertini e Bearzot

Io ignaro di questo, ignaro di tutto

Fabbricavo castelli di sabbia

Con paletta e secchiello

Ed in testa un cappello

E lei, stava senza mutande

Ma io non la guardavo neanche

M’infilavo i braccioli e poi dritto nel mare

Non sapevo neanche cosa fosse l’Amore.

Dieci anni più tardi la vidi, vicino a un falò

E bruciava la carne e bruciavano canne

Io stavo seduto da solo a suonar la chitarra

A cantare canzoni, a cercare attenzioni

Ma lei non mi guardava neanche

Ed io facevo finta di niente

Ingollavo Peroni e iniziavo ad urlare

Delle pene che solo ti sa dare l’amore

Sulla spiaggia lattine anni ’80

Quando il mare s’incazza e riporta

Ricordi che avevi

Coperto di sabbia

Palloni arancioni sgonfiati

Fare “ciao” ad un treno che passa

E guardare nel cielo

La scia di un aereo

E lei, sempre senza mutande

Ed io che non capivo neanche

E scavavo la sabbia cercando tesori

E vedevo la vita soltanto a colori

E poi, di colpo fra le sue braccia

Noi due, stretti sotto la doccia

La paura e la voglia

Di fare l’amore

Il 31 d’Agosto

C’è una storia che nasce

E un’estate che muore…

Eh…

