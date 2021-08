Un lettore: «Via Giordania è un anello, se succede qualcosa nessuno può uscire. Rivedere viabilità»

GROSSETO – «Un anello con una sola via di accesso e di uscita» così un lettore, Francesco Pratesi, descrive via Giordania a Grosseto.

«L’area in questione è caratterizzata da numerose attività artigianali/industriali e interessata da un grande flusso di traffico (recentemente sulla stessa via è stato anche aperto un deposito Amazon per cui transitano innumerevoli furgoni adibiti al trasporto merce). La stessa via, di fatto, è un anello con una sola via di accesso/uscita».

«Ieri mattina, a causa di incidente stradale, infatti, il traffico è rimasto bloccato per molto tempo. Così come tempo fa un incendio ha lambito la zona e la strada fu chiusa con conseguente impossibilità per chi era a lavoro di uscire e chi invece doveva recarsi al posto di lavoro arrivò in ritardo».

Il lettore propone alcune soluzioni per migliorare la situazione: «Valutare la possibilità di poter rallentare chi percorre via Giordania perché è veramente pericoloso uscire dalle aree private poiché, trattandosi di strada abbastanza larga e rettilinea, gli automobilisti tendono a viaggiare a velocità sostenuta oltre al fatto che dalle attività escono anche autocarri, mezzi da lavoro, muletti ecc.. Secondo aspetto, non meno importante, è la possibilità di valutare una ulteriore via di sbocco lato svincolo Grosseto Nord in considerazione del fatto che, qualora, per qualsiasi motivo, rimanga bloccata l’unica via attuale di ingresso/uscita dalla zona, avremmo anche il problema che i mezzi di soccorso troverebbero difficoltà (o arriverebbero in ritardo) a raggiungere la zona».