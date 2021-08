Tennis, chiusura in grande e tre vincitori per i corsi estivi della Uisp

SCARLINO SCALO – A Scarlino Scalo finale del torneo di fine corsi estivi per il tennis Uisp. Hanno partecipato alla manifestazione una quarantina di allievi divisi in tre categorie. Nella categoria super orange la vittoria è andata a Federica Calosi in finale su Camilla Artusi. La categoria super green ha visto il successo di Lorenzo Bisceglia su Anna Bertini. Nella categoria grandi si è imposto Alessio Gabbiani su Lara Galgani.

Dopo una breve pausa i corsi di tennis riprenderanno sia a Follonica che a Scarlino Scalo a partire dalla fine di settembre. “Questo torneo – afferma Claudio Gabbiani, coordinatore tennis Uisp – è stato l’occasione per riportare il tennis a Scarlino Scalo”.