Rave, Sani presenta un’interrogazione parlamentare: «Governo impedisca nuovi raduni»

GROSSETO – “Prendere le necessarie precauzioni affinché nessun rave come quello tra le province di Grosseto e Viterbo venga più effettuato in tutta Italia; istituire un fondo pubblico per risarcire le attività danneggiate ed implementare, in particolare nelle località turistiche interessate, i presidi delle Forze dell’Ordine”: questi i contenuti di una interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno depositata dal deputato Pd Luca Sani.

“Sono stati sconcertanti la facilità con cui il rave è stato organizzato ed allestito – afferma Sani – e la lentezza con cui è stato interrotto. Questi episodi rappresentano una minaccia per la pubblica sicurezza e la salute pubblica e per il patrimonio naturale ed ambientale. Raduni non autorizzati sono inoltre un pericolo per la vocazione turistico – ricettiva che è un volano irrinunciabile per la crescita economica, sociale ed occupazionale non solo della Toscana ma di tutta Italia. E’ altrettanto opportuno che lo Stato si faccia carico di garantire adeguati risarcimenti, causati seppur indirettamente da un non efficace controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine preposte”.