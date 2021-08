GROSSETO – Due liste, una ancora in fase di completamento. Sono stati presentati oggi tutti gli uomini e le donne che affiancheranno Emanuele Perugini nella sua corsa a sindaco di Grosseto. «Abbiamo scelto questo parco (il boschetto degli eucaliptus, davanti al parco di via Giotto) – afferma Perugini – perché è simbolo dell’ingegno di un’artista, Irma Alonzo, ma anche del conflitto della politica nei suoi confronti, nei confronti dell’arte. Noi vogliamo fare una politica a misura di bambino, abbiamo bisogno di un lavoro corale per cambiare la situazione, per questo abbiamo scelto queste che sono tutte persone meravigliose. Il più giovane, Emanuele Viti, ha solo 18 anni ed è stato il sindaco dei ragazzi. Sono rappresentate tutte le professioni e le età».

«Un polo che riunisce liste ed anime diverse ma che farà l’interesse dei cittadini puntando ad una alternanza alla guida del Comune, alternanza che a nostro avviso potrebbe solo migliorare l’amministrazione. Stiamo cercando di fare una politica vissuta sul territorio incontrando i cittadini delle frazioni per conoscere i problemi e le richieste degli abitanti».

“Insieme per Grosseto” e “Polo Civico per Grosseto” che sosterranno la candidatura di Emanuele Perugini alle prossime elezioni amministrative, «credono molto nel progetto della lista civica, una scelta che racconta le intenzioni e il respiro che vorrà avere questo progetto che non si esaurirà con la prossima tornata elettorale. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un passo importante per Grosseto, ma l’intenzione è quella di costruire insieme qualcosa che vada oltre questo appuntamento e che possa rappresentare un ulteriore punto di riferimento per i cittadini».

Ecco qui la lista dei candidati alle prossime elezioni amministrative per il comune di Grosseto:

POLO CIVICO PER GROSSETO

Marina Terribile, Aldo Giuliani, Donatella Guerriero, Marzio Marziali, Estel Gallotta, Cristian Staderini, Luisa Boschi, Emanuele Viti, Monica Tartaglione, Luca Basville, Alessia Polimeno, Simone Pieri , Stefania Laurenti, Luca Calani, Cristiana Tozzi, Vincenzo Galati, Alessandra Neri, Michele Garosi, Filomena Tulipano, Alessio Argiro’, Hatice Erman, Gianmarco Coppola, Maria Rita Raia, Samuele Mosconi, Michela Pasquini, Piero Blanca, Daniela Milli, Marco Mendy, Caterina Zotti, Marzia Maestrello, Francesca Lapidari, Alessio Testi.

INSIEME PER GROSSETO (questa lista deve essere completata)

Paola Cagnazzi, Christin Rispoli, Renata Fortunati, Claudio Matta, Sabrina Standoli, Giuliano Neri, Arianna Lamenti, Lorenzo Angelini, Sara Buccianti, Alberto Tamberi, Fiorella Rappelli, Luca Momi, Stefania Nucci, Francesco Angeloni, Stefania Sciarra, Massimo Pallini, Giulia Andrea Fino, Stefano Manocchio, Monica Generali, Enrico Carfi’, Elena Cherubini, Marinella Innocenti.