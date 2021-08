La Gea riparte dai più piccoli, al via i corsi di mini basket

GROSSETO – Ripartono da lunedì 6 settembre i corsi di minibasket gratuiti organizzati dalla Gea Basketball Grosseto. La società del presidente David Furi, una delle migliori realtà a livello regionale, presenta quest’anno una grande novità. Le lezioni, grazie ad un accordo con la presidente del Csi Grosseto Maura Cinagli, si svolgeranno sui campi all’aperto dell’Oratorio del Cottolengo in via Scansanese 67 a Grosseto. Una location quindi di prestigio per chi desidera provare un nuovo affascinante sport come la pallacanestro.

Le lezioni, che si svolgeranno il lunedì e il venerdì dalle 16,30 alle 18,30, sono riservate a bambini e bambine dai cinque agli undici anni. A tenere le lezioni saranno tecnici qualificati come Marco Romboli, Pablo Crudeli e Mauro Pollazzi.

Chi desidera entrare nella Gea Tune Squad può telefonare al 339.1541974 (Debora).