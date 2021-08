Incidente sul lavoro: gli cade addosso una lastra di marmo. Trasferito a Siena

PORTO SANTO STEFANO – Una lastra di marmo gli è caduta addosso, ferendolo gravemente. Incidente sul lavoro questo pomeriggio, poco dopo le 16, a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario.

Un uomo è rimasto ferito mentre stava lavorando in via del Campone, per una ditta che si occupa della lavorazione del marmo. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasferito con Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl e i carabinieri.