Dilettando: è l’ora della Finalissima, sabato sul palco del Moderno

GROSSETO – Puntuale come l’ora solare anche per il 2021 si rinnova l’appuntamento con la Finalissima di Dilettando. Come avviene ormai del 2018, sarà il Teatro Moderno in via Tripoli a fare da cornice all’ultimo atto della edizione 2021 del programma di Toscana Tv e di Siena Tv. Si tratta del numero diciotto della kermesse che quest’anno ha aggiunto al suo nome quello di Avis, diventando così “Dilettando con Avis”.

Dobbiamo purtroppo accettare, nonostante la disponibilità del Comune di Grosseto, a ripetere l’esperienza del teatro, assolutamente qualificante, ma certamente riduttiva rispetto alla piazza, luogo d’elezione dove si colloca da sempre Dilettando. Scelta obbligata dagli alti costi organizzativi che avrebbe dovuto sostenere il Comune per una sola serata, a fronte di uno sparuto gruppo di 160 spettatori presenti in una piazza Dante interdetta al passaggio e allo stazionamento al di fuori dalle sedute. Tutto questo ha fatto propendere l’ago della bilancia nei confronti della location teatrale.

L’appuntamento con la finale è dunque per sabato 4 settembre, con ingresso gratuito, quando dalle ore 21, prenderà il via l’ultimo atto con 15 esibizioni, emerse nel corso di una stagione breve ma intensa, costellata da cinque tappe in cui si sono confrontate 50 performance e 13 nella semifinale di Albinia, per un totale di 63 rappresentazioni con 138 concorrenti impegnati, 90 giurati e molti spettatori che hanno avuto accesso tutti dotati di Green pass e distanziati con sedute limitate. Le ore di trasmissione Tv sono state 12 per le sei puntate, e 96 ore complessive sulle due emittenti regionali oltre allo streaming sulla pagina internet della trasmissione. Esibizioni che hanno riguardato i generi più disparati, dalla danza, al ballo latino declinato nelle tue tante forme, dalla canzone con le cover a produzioni inedite, dalla poesia alla recitazione, dalla ginnastica artistica alla ritmica per passare al folk e alle rock band, da strumenti come la fisarmonica e il sax fino alla tromba. Per questa edizione, la numero diciotto, a Carlo Sestini si sono aggiunti nello staff, Paco Perillo, l’attore Davide Denci alias nonno Mario, le vallette Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo e Sara Maestosi. Lo staff si compone, tr a gli altri, di Marisa Lunghini come responsabile della giuria e nel ruolo di notaio, di Silvia Bertini nell’organizzazione delle puntate, della regista Orsola Vigorito e dei cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Quest’anno si è sentita una mancanza che ha colpito Dilettando e il mondo della notte, la perdita di Natalino Galgani, al quale sarà intitolato il premio al vincitore della edizione 2021. A curare il service audio luci è stata chiamata la Suono e Luci Service di Denis Cacciarru.

Si è rinnovata la collaborazione con Il Giunco, concretizzata con il contest on line che ha dato modo ai lettori di ripescare tre esibizioni non premiate, quella con Maremma Magazine, quella con Idea Viva Solution e il concorso nazionale “Musica è” e con il Centro di Produzione Musicale di Rockland.

Come sarà questa finale? “Sono quindici le esibizioni in gara, – spiega Carlo Sestini – con alcuni ospiti oltre alla presenza di Avis e delle associazioni che costituiscono il Mosaico del Volontariato. Come lo scorso anno le associazioni troveranno spazio nel foyer del teatro Moderno con materiale informativo e gadget. Saranno ben otto le premiazioni nel corso della finalissima che coinvolgeranno i concorrenti. Mi sento di ringraziare pubblicamente chi continua a credere in questo sogno, a partire dal mio staff al completo, le sezioni Avis che hanno aderito al progetto, la Fondazione CR Firenze per il sostegno e le amministrazioni locali e alcune ProLoco per la loro collaborazione. In particolare l’amministrazione di Grosseto che ci ha dato l’opportunità di mantenere nel capoluogo la finalissima e i funzionari dell’assessorato al Turismo e Cultura per l’appoggio significativo offerto in fase organizzativa.” “Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di organizzare nuovamente la finalissima di Dilettando nella nostra città- è il commento del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore alla Cultura Luca Agresti – Ci sarebbe piaciuto farla in piazza Dante, la sua collocazione naturale, ma abbiamo apprezzato la disponibilità a “ripiegare” anche per motivi economici sul teatro Moderno, che offre equamente un contenitore di altissima qualità. A proposito di nome ci ha fatto enormemente piacere vedere che dal cappello del genio di Dilettando sia emerso il connubio con la solidarietà e in particolare con Avis, tenuto conto anche del periodo difficile che stanno vivendo le donazioni di sangue e plasma a livello regionale. In questo senso dobbiamo fare tutti molto di più e Dilettando l’ha fatto aiutando una associazione del dono come Avis.” La finalissima offrirà 15 esibizioni (4 di canto, 2 di ginnastica artistica ritmica, 1 di break dance 1 di corale, 3 di ballo latino e disco dance, 1 di canto folkloristico, 1 rock band, 1 con la fisarmonica, 1 di pianoforte e 1 con la tromba). Ci saranno anche alcuni momenti dedicati agli ospiti, alla valletta soprano Francesca Magdalena Giorgi. Nutritissima la giuria composta come sempre da oltre 40 persone tra cui si segnalano amministratori, giornalisti e addetti ai lavori.

ESIBIZIONI FINALISTE

In finale saranno presenti 15 esibizioni così suddivise:

1) Aequilibrium – duo ginnastica ritmica – 1 posto Capalbio

2) Anita Fedeli – cantante – 2 posto Capalbio

3) Manuel Fazzi – ginnastica artistica – 1 posto Pitigliano

4) Breakdown Legacy – breakdance – 2 posto Pitigliano

5) Morena Forino – ballo latin show – 1 posto Massa Marittima

6) Giada Cappoli – cantante – 2 posto Massa Marittima

7) Rimpianto, El Cubano, Donkey – canto rap – 1 posto Caldana

8) Leila Mariani – disco dance – 2 posto Caldana

9) I Cantori dei Tempi passati – canto folk – 2 posto Caldana

10) Simone Foschini – fisarmonicista – 1 posto Manciano

11) Alberto Bacci – trombettista – 2 posto Manciano

12) Chiara Vermigli – cantante – vincitrice contest de Il Giunco

13) Lorenzo Pepi – vincitore semifinale

14) Claudia e Aurora – secondo posto semifinale

15) Dynamite 36 – terzo posto semifinale

Allestimento scenografico

Tutto l’allestimento scenografico è stato curato da CTP 2000.

Service Audio Luci

Suono e Luci Service di Denis Cacciarru

Premi assegnati

Saranno assegnati 8 riconoscimenti

Premio vincitore assoluto

Secondo posto

Terzo posto

Premio speciale “Miller Italia”

Premio speciale contest “IlGiunco.net”

Premio speciale “Dino Seccarecci”

Premi “Musica E’”



Attività collaterali

La votazione on line su il giunco.net

Sono stati oltre 2mila i voti raccolti nel contest de il Giunco, vinto dal gruppo da Chiara Vermigli con 299 consensi. Secondo posto per Giulia Bianchi con 294 voti, il podio si completa con un’altra cantante Claudia Coli con 222 voti.). Inoltre, il Centro di Produzione Musicale di Rockland ha offerto una registrazione gratuita a tutti i cantautori e al cantante che ha ottenuto il miglior piazzamento di ogni serata.

Concorso Musicale “Musica è”

Grazie alla società “IdeaViva” saranno selezionate più cantanti che parteciperanno, in maniera completamente gratuita al concorso nazionale “Musica è”, collegato a “Sanremo Giovani”.

Media Partner e copertura televisive

L’intera serata sarà ripresa e trasmessa su Toscana Tv (canali 18) e su Siena Tv (canale 90) e sul sito web di Dilettando, secondo la seguente programmazione:

23 settembre ore 21,15 – Toscana Tv canale 18

25 settembre ore 21,10 – Siena Tv canale 90

26 settembre ore 14,30 – Siena Tv canale 90

Sul sito di Dilettando subito dopo le messe in onda televisive

Ricordiamo che i book fotografici realizzati da Massimo Fontani sono disponibili sul sito internet (www.dilettando.it) e sulla pagine Facebook di Dilettando.

Sponsor: Fondazione CR Firenze, Toscano Abiti da uomo, Latte Maremma, Rossano Marzocchi Family Banker Mediolanum, Miller Italia, Elettromoderna, Edilposatori, Azienda vitivinicola “la Cura”, CTP 2000, Parrucchiere Fabio, Agente Generali Maurizio Marraccini. Fondazione CR Firenze