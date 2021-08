Consorzio di Bonifica al lavoro sul fiume Albegna

MANCIANO – Il piano per la difesa dell’importante corso d’acqua prosegue con un intervento di pulizia degli argini e delle aree golenali nel territorio comunale di Manciano, in località Quarta Albegna. È stata infatti rimossa la vegetazione presente in eccesso con un intervento di decespugliazione meccanica.

L’obiettivo è quello è che la vegetazione resti a uno stadio giovanile per consentire il regolare scorrimento delle acque verso valle, mantenendo efficienza e officiosità idraulica; contestualmente la pulizia degli argini rende più semplice il controllo di fontanazzi, buche e cedimenti.

L’intervento è realizzato rispettando le disposizioni previste dalle direttive regionali relative alla manutenzione dei corsi d’acqua e alla protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Cb6 continua a operare unendo la tutela del rischio idraulico al rispetto della flora e della fauna, particolare importanza in questo caso assume anche la difesa dei campi dalle esondazioni e dagli allegamenti: il suolo agricolo è infatti considerato una risorsa non rinnovabile.