ORBETELLO – “Le candidature al Consiglio Comunale sono il cuore, i nervi e il sangue di una proposta di governo della comunità”, afferma il candidato sindaco di Orbetello Mario Chiavetta presentando una parte della sua squadra.

“È, per caratteristica dettata dal limite dei numeri, una lista imperfetta perché parziale, ma prende il suo valore dalla coesione intorno a un progetto – prosegue -. Esserne consapevoli ci indica la strada futura che sarà di apertura continua, miglioramento, integrazione con altri filoni di pensiero, con altre persone. Non lasceremo indietro o ai lati nessuno e, per quanto possibile, recupereremo errori e dimenticanze.

Abbiamo di fronte cinque anni intensi di governo e li sfrutteremo tutti. Per questo ho scelto candidati che garantiscono stabilità e governabilità.

La lista Mario Chiavetta sindaco ha sedici candidati consiglieri tutti con grandi capacità, preparazione e passione, più il candidato sindaco.

Ne avremmo potuti e voluti esprimere trentadue o di più perché è difficile rappresentare la ricchezza qualitativa della nostra popolazione. Alle sei donne abbiamo voluto dedicare una presentazione pubblica per rendere ancor più evidente il valore espresso.

I dieci uomini hanno storie e profili professionali che attraversano tutti i territori e sono portatori di competenza, esperienza amministrativa e professionale, attenzione e conoscenza della comunità. Saranno, insieme alle donne elette, la base su cui costruire l’impianto amministrativo dei prossimi anni”, conclude il candidato.

Ecco le biografie di tutti:

MAURO BARBINI – Nato nel 1962 a Orbetello, sposato con Sonia, ha 3 figli. Agente di commercio, è stato consigliere comunale e poi di assessore all’ambiente al Comune di Orbetello. Il suo desiderio è impegnarsi per la sua comunità e valo­rizzare Orbetello sotto un profilo turistico, ambientale e culturale;

MASSIMILIANO BIANCHI – 36 anni sposato, diplomato, a 21 anni rile­va l’impresa edile di famiglia, dj per passione, organizza­tore della festa Albinia en tour. Ex presidente giovani soci Bee SCA BANCA e Banca Tema con successi in progetti sociali, culturali e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Ex membro regionale dei giovani soci delle BCC;

FRANCESCO CANGI – Di Fonteblanda, ha 59 anni, è sposato e ha un figlio. Lavo­ra per l’Acquedotto del Fiora come manutentore dell’infrastruttura idrica. Impegnato nel sociale e nello sport locale, è allenatore di calcio della ASD Fonteblanda, ha insegnando sport a generazioni di ragazzi. Presidente della Pro Loco di Fonteblanda da 15 anni, ha contribui­to alla realizzazione e organizzazione di “FonteBahìa”. Ha collaborato con l’associazione: “Ponti per la Maremma” alla realizzazione di due ponti galleggianti sul fiume Osa;

VINCENZO CAPONI – Un orbetellano che ha vissuto tra la Laguna e l’estero, per intraprendere la propria carriera. Ha studiato, fatto ricerca e insegnato negli Stati Uniti, Canada, Germania e Francia. Oggi è professore associato in economia politica all’Univer­sità di Sassari e ricercatore presso il centro di ricerca in sta­tistica ed economia di Parigi e Rennes. Si occupa di scienza delle finanze, economia del turismo sostenibile ed economia dell’ambiente. Tornato a vivere stabilmente ad Albinia con sua moglie e 4 dei suoi 5 figli, con altri cittadini orbetellani, ha creato il gruppo civico di impegno politico Idee in Comune;

STEFANO COVITTO – Nato e cresciuto ad Orbetello, vive con la propria famiglia a Talamone. Impiegato privato. Eletto la prima volta in Consiglio Comunale nel 2001 all’età di 22 anni, ha ricoper­to anche il ruolo di assessore comunale. Da circa 10 anni non ha più tessere di partito;

MARCO FRANCI – Orbetellano di nascita, albiniese di adozione. Nato nel 1985, è sposato con Irene e padre di Rebecca. Impiegato in una struttura ricettiva della fascia Osa Albegna, impe­gnato nell’associazionismo fin da giovane, è stato tra i fondatori di RadioAttiva Orbetello. Coordinatore di molti progetti indirizzati ai giovani, con esperienza nel sociale e in Agape onlus. Da anni è attivo nella promozione e crea­zione di eventi legati al mondo dell’intrattenimento attra­verso Undici Eventi di cui è co-fondatore;

FABRIZIO MECAROZZI – Nato nel 1957, architetto, libero professionista, titolare di MecStudio, per 12 anni è stato presidente della Pro loco Albinia, sposato con Silvia, hanno 2 figli. Albinia, le frazio­ni, la loro “rinascita” è il motivo trainante della sua candi­datura;

ROBERTO MIRALLI – 55 anni, figlio di Dogali ex dipendente comunale, com­merciante lavora nell’impresa famigliare, ufficiale in con­gedo, per diversi anni è stato dipendente di aziende tu­ristiche. Diplomato ha frequentato Scienze Politiche a Siena. In passato consigliere e assessore comunale. Nel calcio dilettantistico per anni impegnato come gio­catore, allenatore e dirigente.

ALESSANDRO RAGUSA – 39 anni, ingegnere. È fondatore e titolare di uno studio di architettura e ingegneria. È babbo di Futura e marito di Anna Maria. È già stato consigliere comunale e assesso­re all’urbanistica del comune di Orbetello. Attualmente è anche vice presidente di Ingegnerie Toscane, una società con circa 200 dipendenti, che si occupa di progettazione e ricerca nel campo delle reti idriche.

DANIELE ZAULI – Nato nel 1957 a Orbetello, è sposato e ha due figlie. Oggi pensionato ha diretto per 40 anni La Selva, una delle più belle realtà produttive del nostro comune. È impegnato nelle realtà sociali del territorio, socio dona­tore AVIS.