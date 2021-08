Verso la finale di Dilettando: ecco i “promossi” dai lettori de IlGiunco.net

GROSSETO – Tris di regine nel ripescaggio di Dilettando. Sono state tre cantanti ad imporsi nel Contest de IlGiunco.net destinato ai ripescaggi. Vittoria per Chiara Vermigli, che strappa il primo posto, in un duello all’ultimo respiro, a Giulia Bianchi.

Solo 5 voti infatti separano la cantante follonichese da quella massetana. 299 voti che le hanno permesso di accedere alla finalissima del 4 settembre al teatro Moderno di Grosseto. Giulia Bianchi si deve dunque accontentare della piazza d’onore a 294 voti che le permette di giocarsi questa sera la semifinale di Albinia.

Medaglia di bronzo per la cantautrice di Porto Ercole, Claudia Coli, che si è fermata a 222 consensi e anche per lei si sono schiuse le porte della semifinale. Quarto posto per Caterina Toni con 131 voti e quinto posto ex aequo per l’altra cantante Milena Schiano e per il ballerino Simone Povenni, fermi a 96 consensi.