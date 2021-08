unacanzonealgiorno: otto anni fa usciva “En e Xanax” di Samuele Bersani

GROSSETO – E’ il 30 agosto 2013 e Samuele Bersani pubblica En e Xanax.

Il singolo è apripista dell’album Nuvola numero nove, in uscita il 10 settembre 2013. Il titolo del brano deriva dal nome di due psicofarmaci.

Il video è stato pubblicato il 10 settembre 2013, diretto da Nicolò Massazza, vede la partecipazione, oltre che di Bersani anche dei giovani attori Camilla Semino Favro e Alessandro Sperduti. Negli ultimi minuti del videoclip, inoltre, appare la fidanzata del cantante musa ispiratrice dell’album: Desirée.

TESTO

En e Xanax non si conoscevano

Prima di un comune attacco di panico e subito

Filarono all’unisono

Lei, la figlia di un’americana trapiantata a Roma

E lui, un figlio di puttana

Ormai disoccupata

En e Xanax, si tranquillizzavano

Con le loro lingue al gusto di medicina amara

E chiodi di garofano

Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca

E poi glieli leggeva

Seduto sopra un cofano

Se non ti spaventerai con le mie paure

Un giorno che mi dirai le tue

Troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

E su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax quando litigavano

Avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York

O uccidersi al telefono

Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia

E poi sovrapponevano

Il battito cardiaco

Se non ti spaventerai con le mie paure

Un giorno che mi dirai le tue

Troveremo il modo di rimuoverle

In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore

E su di me puoi contare per una rivoluzione

Tu hai l’anima che io vorrei avere

En e Xanax si anestetizzavano

Con le loro lingue al gusto di menta e marijuana

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

E poi si addormentavano

Fonte: Wikipedia

