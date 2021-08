Tenerini: «Marchi sente che la fiducia dei cittadini l’ha abbandonato»

SCANSANO – “Comprendo bene il nervosismo del sindaco Francesco Marchi in una fase in cui sente che la fiducia dei cittadini che lo aveva portato all’elezione cinque anni fa lo ha ormai abbandonato, ma credo che non è con una risposta che rimanda solo ad altri la soluzione di una criticità che si affronta il problema”. Il candidato sindaco della lista Scansano Sempre Giancarlo Tenerini replica al primo cittadino sulla questione dei positivi del Centro di Accoglienza di Bivio di Montorgiali.

“Nessuno ha dato responsabilità a Marchi – afferma Tenerini – ma essendo lui la massima autorità sanitaria del territorio ci pareva opportuno sollecitarlo e porre a lui le domande su come intenda muoversi a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini di fronte ad una situazione di obiettiva emergenza. Non ci è sfuggito come in molti comuni i sindaci, di destra quanto di sinistra, si siano rivolti alle autorità superiori proprio in questo senso. Così come è stato spesso richiesto e concesso un maggior controllo sul territorio”.

Sulle altre valutazioni Tenerini lascia “ai cittadini le loro conclusioni. Marchi evidentemente pensa che attaccando l’avversario, anziché affrontandolo, si risolvano i problemi – conclude Tenerini -. La scelta di forze politiche e tanti cittadini di non sostenerlo, o in alcuni casi di abbandonarlo, dovrebbero spingerlo ad un’autocritica, ma quella di mettersi in dubbio non è certo la sua qualità principale”.