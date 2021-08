Precampionato champagne per il Circolo Pattinatori: amichevole col Forte dei Marmi

GROSSETO – Dopo due settimane di duro allenamento, per il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 sta per arrivare il momento di scendere in pista. Venerdì sera alle 19,30, nella tensostruttura di via Mercurio, i ragazzi allenati da Federico Paghi effettueranno una partita amichevole con la corazzata Forte dei Marmi. I versiliesi, vice campioni d’Italia, si presentano al via della nuova stagione con un organico rinforzato dai ritorno di Pedro Gil e dagli arrivi di Domenico Illuzzi, Cinquini. Il Forte dei Marmi, che si affida ancora al tecnico Alberto Orlandi, ha anche ingaggiato un quarto straniero, Marco Gual, che sarà utilizzato in serie A2 e in Eurolega.

Per Saavedra e compagni sarà insomma un test particolarmente probante. Un incontro tutto da gustare, con l’esordio in biancorosso di German Nacevich e Alex Mount e la prima partita con la nova maglia per Menichetti, Sassetti, Franchi e Gabella. Per il diciottenne Lorenzo Biancucci sarà il ritorno ufficiale nella società che lo ha cresciuto.

Biglietto a 5 euro. Venerdì sera potranno finalmente assistere all’amichevole gli appassionati di hockey pista. Il prezzo del biglietto è stato fissato in cinque euro. L’unico obbligo per gli spettatori, oltre al distanziamento e alla mascherina, è possedere il green pass.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione agli ordini del professore Lorenzo Massai e del mister Federico Paghi. Lunedì mattina i ragazzi si sono anche allenati nello splendido impianto del

pattinodromo di Marina di Grosseto, dove torneranno durante la settimana.