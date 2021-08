GAVORRANO – 4mila euro raccolti sono il risultato finale dell’edizione 2021 di Operazione Cuore, il progetto di beneficienza di Laura Romeo che ogni anno raccoglie fondi per i bambini meno fortunati di Gavorrano.

Anche quest’estate sono stati numerosi i progetti, che hanno coinvolto non solo i bambini e ragazzi, ma tutti i cittadini. Proprio giovedì scorso, in collaborazione con la Croce Rossa, si è svolta una cena di raccolta fondi nel centro storico di Gavorrano a cui hanno partecipato molte persone.

di 28 Galleria fotografica Operazione Cuore 2021









Al parco della Finoria, invece, si è svolto ieri la giornata conclusiva del progetto della Onlus con la tradizionale rottura del salvadanaio in presenza della madrina Laura Romeo, il sindaco Andrea Biondi e le rappresentanze della Croce Rossa e della commissione Pari Opportunità di Gavorrano.

Il ricavato sarà interamente devoluto al comitato della Croce Rossa di Gavorrano, che provvederà ad acquistare e distribuire materiale scolastico per i bambini appartenenti a famiglie in difficoltà economica e sociale.

«Siamo felici ed emozionati per il meraviglioso risultato – commenta Laura Romeo -. Un grazie di cuore va a tutte le persone che hanno collaborato con Operazione Cuore Onlus nell’organizzazione degli eventi e a tutti coloro che generosamente hanno donato. Infatti le donazioni sono arrivate da tutta l’Italia e ringrazio particolarmente Banca Tema che anche quest’anno ha contribuito al nostro progetto in modo importante».

Il pomeriggio di ieri è stato dedicato interamente allo sporto con l’esibizione delle società sportive locali tra cui il circolo tennis Bagno di Gavorrano, l’Asd Nuova Follonica, Country Spirit per la country dance, l’associazione di ballo Odissea 2001, Gioele Pazzaglia per la shoot boxe, la scuola di ballo Rosso Amaranto, l’Asd Basket le Rocce, l’ASD Aequilibrium ginnastica artistica, ritmica e acrogym, yoga di Roberto Marino e judo con scuola Nippon Bu-Do.