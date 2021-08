Lutto nella comunità: Orbetello piange Ugo Bandini

ORBETELLO – Si è spento ieri pomeriggio, nella sua casa nei pressi di Orbetello Scalo, il dottor Ugo Bandini.

Emiliano di origine, Bandini, laureato in chimica amava in modo intenso la Maremma dove aveva trascorso gran parte della sua vita, dopo aver lavorato per anni in qualità di chimico alla Montedison.

«Ugo Bandini che il 21 agosto ha compiuto 99 anni, resterà nel cuore di intere generazioni di studenti che in prossimità degli esami si rivolgevano a lui per rispolverare le più disparate materie. Esempio di uomo di grande e multiforme cultura con la sua educazione, generosità e grande disponibilità ( pur conservando la sua innata riservatezza), il dottor Bandini parlava e scriveva correttamente in greco antico e latino oltre che in inglese, francese, spagnolo e tedesco. La sua grande passione restava comunque l’archeologia e il restauro di manufatti antichi, nonché la mineralogia, l’intaglio del legno, la lavorazione della ceramica e la traduzione di testi antichi dalla lingua originale. Di recente, aveva donato una cospicua collezione di minerali raccolti in tutto il mondo al Museo di Storia Naturale di Grosseto. Grande conoscitore di finanza mondiale e nazionale, fino agli ultimi giorni dalla morte, leggeva quotidianamente quotidiani finanziari».

«Con la morte del dottor Bandini si è concluso un momento storico e sociale in continua evoluzione tecnologia e resterà nella memoria dei fortunati che l’hanno conosciuto, come esempio dello scibile umano frutto della sola intelligenza».