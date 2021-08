Il podcast del 30 agosto – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 30 agosto 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 30 agosto 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 348 (ieri 528) su 6.686 test di cui 5.136 tamponi molecolari (ieri 8.749) e 1.550 test rapidi (ieri 5.547). Il tasso dei nuovi positivi è 5,20% (12,3% sulle prime diagnosi).

Casi in diminuzione e tasso stabile. Da giorni in Toscana sembra che la situazione sia sotto controllo e anche i casi in ospedale, nonostante crescano, per il momento non preoccupano.

Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 19. In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico sono 574, mentre sono 412 quelle in quarantena per contatto stretto.

In ospedale c'è un ricovero in più: al Misericordia di Grosseto ci sono quattro pazienti in terapia intensiva e 22 nel reparto di degenza Covid. I ricoverati totali sono 26.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 130mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 156 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 4.794.000 dosi.

Da oggi intanto tutti coloro che devono avere la prima dose di vaccino, dai 12 anni in su, potranno farlo presentandosi liberamente in qualsiasi centro vaccinale, senza nessun obbligo di prenotazione.

La cronaca. Weekend di controlli per i carabinieri che hanno denunciato cinque persone trovate ubriache alla guida. Diversi anche i sequestri di droga compiuti e in particolare di eroina.

Maremma in diretta. Torna stasera la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net. Alle 19 una nuova puntata dedicata alla nostra terra.