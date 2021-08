GROSSETO – Un ospite d’eccezione oggi pomeriggio nella nostra redazione, dove è venuto a trovarci il cantautore Erminio Sinni.

Reduce dal grande successo televisivo con il programma Rai di The Voice Senior, l’artista è stato anche protagonista delle serate maremmane, come il 28 luglio allo stadio Jannella dove si è esibito davanti al pubblico grossetano in uno dei concerti più importanti della città in questa stagione estiva.

Nella giornata di oggi, a Gavorrano, è stato presentato anche un nuovo appuntamento che lo vede protagonista sul palco “di casa”, ovvero al suggestivo Teatro delle Rocce dove sarà in concerto domenica sera, il 5 agosto, in ambito del Festival “La miniera del suono”.

Da tanti anni amico del Giunco, Erminio Sinni ci ha parlato delle sue esperienze nell’ultimo anno e dell’amore per la sua terra, la Maremma.