A Piombino tornano i Campionati italiani master di nuoto in acque libere

PIOMBINO – Piombino sarà nuovamente teatro di sfide tra nuotatori, a pochi mesi dai campionati italiani assoluti di nuoto di fondo: dal 3 al 5 settembre infatti si svolgeranno i Campionati italiani master di nuoto in acque libere, dove gli atleti si sfideranno su varie distanze. Il Villaggio gara sarà allestito in piazza Bovio, mentre le gare si svolgeranno sotto la piazza. Le fasi della competizione saranno dunque interamente visibili dall’alto.

“Il contesto di piazza Bovio si dimostra ancora una volta uno scenario perfetto per le competizioni di nuoto – ha detto il sindaco Francesco Ferrari -. La città di Piombino ha una conformazione che la rende naturalmente predisposta ad ospitare eventi di questo tipo. L’inclinazione sportiva del luogo si intreccia inevitabilmente con l’ambito turistico, poiché rappresenta un forte motivo di promozione del territorio. La manifestazione sarà motivo di attrazione per il pubblico e occasione per atleti e accompagnatori di visitare la nostra città. È pertanto volontà di questa amministrazione continuare a ospitare eventi di questo tipo, al fine di restituire alla città il prestigio che merita”.

Il programma della competizione prevede nella giornata di venerdì 3 la gara sulla distanza di un miglio, con partenza prevista per le ore 15, mentre sabato 4 alle ore 10 si svolgerà la gara sulla distanza di 3 chilometri. Domenica 9 sarà la volta delle staffette 4×1250 metri, con partenze nel dettaglio previste per le ore 9 per quanto riguarda la staffetta femminile e per le 11 per quanto riguarda la maschile; alle ore 15 infine si svolgerà la staffetta mista.