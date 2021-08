Tenerini: “Massima attenzione sui positivi del centro di Montorgiali”

SCANSANO – “Massima attenzione sui positivi del centro di accoglienza di Bivio di Montorgiali, spero che siano state attivate tutte le misure per assicurare la sicurezza dei cittadini”.

Così il candidato sindaco di Scansano Giancarlo Tenerini della lista Scansano Sempre di fronte alla notizia che venti ospiti del centro di accoglienza sono risultati positivi.

“Ci auguriamo che i contagiati siano stati isolati nel centro -afferma Tenerini- e che non siano entrati in contatto con l’esterno. Chiediamo al Sindaco se le misure di sorveglianza messe in campo siano sufficienti o se, come avvenuto in casi analoghi in altri comuni, se sia stata sollecitata una maggiore presenza di forze dell’ordine. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto lo invitiamo a farlo subito per la sicurezza dei cittadini e per evitare fughe dal centro come accaduto in altre situazioni simili”.

Tenerini non si ferma qui. “Ci domandiamo – prosegue il candidato sindaco- se gli ospiti del centro di accoglienza fossero stati vaccinati, ma anche quali siano i sistemi di sicurezza del centro a salvaguardia della salute pubblica. I cittadini chiaramente sono in apprensione ed è giusto che abbiamo le risposte adeguate, sia dal Sindaco che da chi gestisce il centro”.

L’auspicio finale del candidato è anche una preoccupazione. “Mi auguro – conclude Tenerini- che il Sindaco Marchi, spesso assente sulle problematiche del comune, non si lasci distrarre dalla campagna elettorale e non trascuri anche questa criticità, perché oltre alla sicurezza ne va l’immagine del territorio di Scansano, specie in un periodo a forte connotazione turistica come quello attuale”.