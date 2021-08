Grosseto brillante, punto d’oro contro la big del campionato

GROSSETO – Un punto d’oro del Grifone, costruito contro la big del girone grazie a ripartenze e velocità. Alla fine le occasioni buone capitano da entrambe le parti, ma il Grosseto gioca un’ottima partita e conquista il primo punto della stagione con grande orgoglio. Cretella migliore in campo, Barosi stratosferico. Bene anche i nuovi, che nonostante l’età dimostrano di non temere la serie C.

Foto di Paolo Orlando

Torna il pubblico che conta allo Zecchini, almeno in tempo di covid, per la prima di campionato contro il Modena. In panchina Stefani sostituisce lo squalificato Magrini, mentre in campo il Grifone si schiera con il solito 4312, con Barosi in porta, Ciolli e Siniega centrali, con Raimo a destra e Semeraro a sinistra. Fratini si piazza davanti alla difesa, mentre Cretella e Serena giostrano da mezz’ali. Marigosu trequartista dietro a bomber Moscati e al nuovo attaccante Arras, all’esordio con la maglia biancorossa. Dopo i primi dieci minuti di studio, il Grosseto prova a cercare il gol con il colpo di testa di Arras che trova la pronta risposta di Gagno, e guadagna i primi scroscianti applausi dello Zecchini. Il Modena risponde con un’incursione pericolosa e un rasoterra di Armellino che si perde però sul fondo. Partita veloce, con Marigosu pronto a innescare Serena che dal limite prova il tiro e trova ancora la parata di Gagno. Al 35’ il Modena prova il sorpasso: Marotta colpisce davanti porta ma Barosi si salva, con il pallone che sbatte sul palo e torna in campo. Il Grosseto risponde con lo sfondamento sulla destra di Raimo, che lascia a Marigosu, ma il suo tirocross trova ancora una volta i guanti del portiere ospite. Nella ripresa parte subito forte il Grosseto, con una doppia incursione che produce soprattutto entusiasmo e applausi dei presenti. A scaldare però totalmente lo Zecchini ci pensa Cretella, con un missile terra aria all’8’ che finisce fuori di poco. Rispondono però subito gli ospiti con il colpo di testa di Ogunseye, sotto porta, che Barosi alza sopra la traversa. Marigosu al 16’ ci prova su punizione, ma Cretella sotto porta non riesce a trovare l’impatto giusto. Al 25’ Scarsella s’infila in area a trova il tempo giusto, ma Barosi con un colpo di reni chiude lo specchio. Il miracolo, sempre a firma di Barosi, arriva però alla mezz’ora quado vola a neutralizzare un tiro di Scarsella sotto porta che sembrava già in rete. Al 37’ bolide dalla distanza di Dell’Agnello, che impegna l’estremo difensore gialloblù. Finisce con un punto d’oro per i biancorossi, che hanno giocato una grande partita rischiando anche di vincerla.

Grosseto-Modena 0-0

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro (35’ st Biancon), Fratini (30’ st Piccoli), Cretella, Serena, Marigosu (18’ st Ghisolfi), Arras (35’ st Artioli), Moscati (18’ st Dell’Agnello). A disposizione: Fallani, Scaffini, Verduci, Salvi, Bifini, Perrella. All. Stefani.

MODENA: Gagno, Renzetti (41’ Ponsi), Pergreffi, Armellino (9’ st Di Paola), Mosti (24’ st Duca), Marotta, Ogunseye (24’ st Minesso), Ciofani, Silvestri (9’ st Ingegneri), Gerli, Scarsella. A disposizione: Narciso, Rabiu, Bonfanti, Maggioni, Giovannini. All. Tesser.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Marco Ferraioli di Nocera inferiore, Ivan Catallo di Frosinone).

NOTE: recupero 1’ pt, 4’ st.