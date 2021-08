Coronavirus: 19 nuovi positivi e due guariti a Grosseto. 22 ricoverati, quattro in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 19 i nuovi positivi in provincia di Grosseto su 172 tamponi effettuati. A questi vanno uniti i 47 di ieri (non 27 come annunciato ieri dalla Asl. Per un sistema al sistema informatico Sispc, infatti, i dati comunicati ieri erano aggiornati alle 8 del 28 agosto invece che alle 14). Due le persone guarite.

In tutta la Asl sud est (Arezzo 42, Grosseto 19, Siena 31 e tre extra Asl) i nuovi positivi sono 95 (ieri sarebbero stati 139: 48 nella provincia di Arezzo, 40 in un quella di Siena, 47 in quella di Grosseto e quattro casi extra Asl).

La categoria in cui ci sono più positivi è ancora quella tra i 19 e i 34 anni (sono sette). I nuovi positivi sono nei comuni di Grosseto (sei), Monte Argentario (quattro), Orbetello (tre), Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Roccastrada (uno ciascuno) e due a Scansano dove si è sviluppato un focolaio Covid al centro accoglienza tanto che ieri i positivi erano 18 in più.

22 le persone ricoverate al Misericordia di Grosseto, quattro in terapia intensiva. 515 le persone che si trovano in quarantena al proprio domicilio.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 95 Provincia di Arezzo 42 Provincia di Siena 31 Provincia di Grosseto 19 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 10 13 7 4 2 6 Grosseto 2 7 4 2 2 2 Siena 10 3 5 3 9 1 Totale USL 22 23 16 9 13 9

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 21 ago. Domenica 22 ago Lunedì 23 ago Martedì 24 ago Mercoledì 25 ago Giovedì 26 ago Venerdì 27 ago Sabato 28 ago Domenica 29 ago Arezzo 58 43 30 28 64 58 33 48 42 Siena 36 35 21 20 25 24 21 40 31 Grosseto 31 34 18 26 31 14 43 47 19 Totale Asl Tse 125 112 69 74 120 96 97 135 92

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 1 Gavorrano 1 Grosseto 6 Monte Argentario 4 Orbetello 3 Roccastrada 1 Scansano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 13 TI San Donato Arezzo 5 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 320 Provincia di Siena 263 Provincia di Grosseto 172

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 677 Provincia di Siena 538 Provincia di Grosseto 574

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 606 Provincia di Siena 507 Provincia di Grosseto 515

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 530 Provincia di Siena 421 Provincia di Grosseto 412

Guariti Provincia di Arezzo 33 Provincia di Siena 18 Provincia di Grosseto 2