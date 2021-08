Auser, Campomori: «Rigeneriamo il centro “Ciabatti”»

GROSSETO – “Ringraziamo l’Auser di Grosseto che, attraverso la presidente Vera Bartalucci e il coordinatore Franco Miglianti, nei giorni scorsi ha posto l’attenzione sulle difficoltà incontrate nelle importanti attività di aggregazione culturale e sociale in favore di anziani e soggetti più deboli che l’associazione di volontariato svolge da tempo per la comunità grossetana”; così Marcello Campomori, candidato sindaco di “Grosseto al Centro”.

“La nostra associazione crede nell’ascolto e nella partecipazione dei cittadini e delle associazioni per realizzare una democrazia consapevole e un’amministrazione che compia insieme ad essi le scelte più oculate e giuste nell’interesse di tutti – spiega Anna Bardelli, candidata consigliera comunale per la lista civica “Grosseto al Centro” – Per questo, nella proposta di governo che vogliamo condividere con i grossetani, figura anche l’istituzione di una Consulta per il sociale: una consulta comunale autonoma, trasparente e multipartecipativa, attraverso la quale cittadini e associazioni possano dialogare con continuità con l’amministrazione comunale, avanzando proposte e coadiuvandola nelle scelte che interessano il terzo settore”.

“Oltre a questo – aggiunge il dott. Paolo Pisanelli, capolista e vicepresidente di “Grosseto al Centro” – crediamo che i Centri di promozione sociale, anche attraverso la preziosa collaborazione dei volontari, possano diventare i luoghi in cui realizzare i progetti che proponiamo, come le Palestre del salvamento (per una formazione diffusa, continuativa e gratuita alle manovre salvavita), ma anche per servizi e momenti di incontro sugli stili di vita, sulla corretta alimentazione, sull’educazione stradale, per un ascolto psicologico e tanto altro. Inoltre, Grosseto al centro vuole istituire i Consigli di frazione e di quartiere, con cui riportare la partecipazione nei vari luoghi del territorio comunale.”

“Anche per tutto questo, e grazie alla segnalazione di Auser – aggiunge Marcello Campomori, candidato sindaco di “Grosseto al Centro” – poniamo tra i punti del nostro programma la rigenerazione dell’immobile che ospita il centro “Roberto Ciabatti” e la sostituzione della sua tensostruttura, attraverso una programmazione condivisa con le associazioni interessate e con la Consulta per il sociale rivolta anche agli interventi di cui necessitano le altre strutture cittadine”.

“Ecco perché, con il desiderio di ascoltare prima di tutto – prosegue Campomori – siamo lieti di chiedere un incontro alla presidente dell’Auser di Grosseto Vera Bartalucci e al coordinatore Franco Miglianti. Contatteremo per un incontro anche i referenti di tutti i Centri di promozione sociale della città e delle frazioni”.