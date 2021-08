amministrative2021, Carotti e Caponi: «Una comunità più giusta cresce tutta insieme»

ORBETELLO – «Vediamo una comunità in difficoltà in cui gli stipendi sono spesso troppo bassi per una vita dignitosa in un territorio come il nostro, spesso modellato su misura per consumatori facoltosi, e nella quale c’è molta ansia per il futuro dei figli che, lo sappiamo fin dal loro concepimento, dovranno, con molta probabilità, cercare opportunità dignitose altrove. Crediamo che la nostra comunità abbia bisogno di più giustizia e solidarietà». A parlare sono Sara Carotti e Vincenzo Caponi, candidati al Consiglio Comunale di Orbetello nella Lista Mario Chiavetta Sindaco (nella foto Vincenzo Caponi e Sara Carotti).

«Molte lavoratrici e lavoratori da noi sono stagionali e hanno quindi un reddito annuale ridotto. A questi si aggiungono i contratti a termine anche nella pubblica amministrazione, come gli insegnanti precari, che pur insegnando da anni, non vedono riconoscersi un impiego continuativo come è il loro impegno».

«Una comunità solidale e giusta parte da questi problemi e cerca soluzioni prioritarie per queste categorie formate in prevalenza da donne e giovani. Noi sosterremo, in modo attivo, la loro partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità con politiche mirate».

«A esempio:

– Rivedere i limiti ISEE per l’esonero totale o parziale del pagamento dei servizi scolastici, alzando i limiti ISEE nel caso di famiglie mono-parentali; prevedendo 4 fasce di esenzione totale o parziale.

– Applicare lo stesso principio per il pacchetto scuola.

– Istituire ed ampliare servizi di pre- e dopo-scuola con eventuali accordi con cooperative che operano nel settore, con tariffazione su base ISEE.

– Riformare l’addizionale IRPEF su base ISEE per favorire maggiormente le giovani coppie con figli e senza patrimonio immobiliare.

– Rendere le tariffe per i non residenti pari a quelle dei residenti se questi lavorano e/o vivono stabilmente nel territorio del Comune per almeno sei mesi (o meno).

Bisogna infine mettere mano a una politica degli affitti che possa riallineare, attraverso sussidi ed altri strumenti fiscali, gli interessi di proprietari e chi cerca un affitto a lungo termine».