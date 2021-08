Vaccini per tutti senza prenotazione da lunedì 30 agosto: ecco dove e gli orari

GROSSETO – In linea con le indicazioni della Regione Toscana la USL Toscana sud est da lunedì 30 agosto ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutto il territorio delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto.

Chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino potrà recarsi in un hub quando vuole e sottoporsi all’iniezione, senza prenotarsi sulla piattaforma regionale. I già prenotati avranno la precedenza, ma ci sarà posto anche per coloro che si presenteranno chiedendo di essere vaccinati anche se non in possesso della prenotazione; l’accesso diretto inizia un’ora dopo l’apertura fino ad un’ora prima della chiusura di ogni seduta vaccinale. Questo il quadro delle sedi e la tipologia di vaccini utilizzati con accesso libero nella settimana tra il 30 agosto ed il 5 settembre nella provincia di Grosseto.

Castel del Piano –discoteca Kronos

Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9 alle ore 14 e la tipologia dei vaccini è il Pfizer (lunedì e martedì), e Moderna (martedì, giovedì, venerdì e sabato).

Nel pomeriggio è aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle 20 escluso il 3 settembre. La tipologia di vaccino è il Pfizer (lunedì e mercoledì), e Moderna (martedì, giovedì, sabato e domenica). La sera è aperto mercoledì 1 settembre dalle 20 alle 22 e la tipologia di vaccino Pfizer.

Grosseto –ex granaio Lorenese azienda Alberese

Il centro è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle 14, tipologia di vaccino Pfizer (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), e Moderna (martedì, giovedì e domenica).

Nel pomeriggio l’apertura è dalle 14 alle ore 20, tipologia di vaccino Pfizer (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), Moderna (martedì, giovedì e domenica). Per quanto riguarda le aperture serali l’hub è aperto martedì 31 agosto, giovedì 2 e sabato 4 settembre dalle ore 20 alle 22 con il Pfizer (sabato) e Moderna (martedì e giovedì).

Grosseto – Caserma 3° Reggimento Savoia, via Senese

Il centro è aperto tutte le mattine dalla ore 9 alle 14 e le tipologie di vaccino sono il Pfizer ( lunedì e martedì), Moderna (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), Johnson & Johnson il sabato. Nel pomeriggio il centro è aperto dalle 14 alle 20 escluso lunedì 30 e martedì 31 agosto. I vaccini utilizzati sono il Pfizer (sabato) e Moderna (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica). Per le aperture serali il centro è aperto mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre dalle ore 20 alle 22 con il Moderna.

Follonica – Ex Fonderia Sala Polivalente, area ex Ilva

L’hub è aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle 14 escluso sabato 4 settembre. Le tipologie di vaccino sono il Pfizer (lunedì), e Moderna (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica). Nel pomeriggio il centro è aperto dalle 14 alle 20 escluso lunedì 30, martedì 31 agosto e sabato 4 settembre. Le tipologie di vaccini sono il Pfizer (giovedì) e Moderna ( mercoledì, venerdì e domenica). Martedì 31 agosto, giovedì 2 e sabato 4 settembre l’hub è aperto dalle ore 20 alle 22 e le tipologie di vaccini sono Pfizer (martedì e sabato) e Moderna il giovedì.

Massa Marittima – Ex Convento Clarisse, piazza XXIV Maggio

il centro è aperto sabato 4 e domenica 5 settembre la mattina dalle ore 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 14 alle 20. I sieri sono il Pfizer sabato e Moderna domenica.

Orbetello – Ristorante Attimi, Albinia

Aperto tutte le mattine dalle 9 alle 14, tipologia vaccino

Moderna (lun-mar-mer-gio-ven-sab) Pfizer (dom). Nel pomeriggio

tutti giorni dalle 14 alle 20 eccetto lunedì 30 agosto

Tipologia vaccino

Pfizer (mar-dom) Moderna (mer-gio-ven-sab). Per la sera è aperto mercoledì 1 sabato 4 settembre dalle 20 alle 22

Tipologia vaccino

Moderna.