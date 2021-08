Ragazzi finiscono in ospedale dopo la rissa. Locale chiuso per tre giorni

PORTO SANTO STEFANO – In quindici giorni i carabinieri di Porto Santo Stefano erano dovuti intervenire diverse volte all’interno di un locale-discoteca di Monte Argentario per sedare tutta una serie di litigi tra giovani, anche minorenni. In alcuni casi le vittime erano finite anche in ospedale. Nell’ultimo mese il locale è stato teatro di numerosi litigi per futili motivi, spesso scaturite in vere e proprie risse.

Per questo motivo oggi pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno notificato al titolare della discoteca, nel comune di Monte Argentario, un provvedimento di sospensione della licenza di “trattenimenti danzanti”. Il locale dovrà restare chiuso per tre giorni.

La misura, richiesta dai Carabinieri della Stazione di Porto Santo Stefano pochi giorni fa, è stata valutata indispensabile per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica del territorio. Il locale è frequentato anche da tanti turisti provenienti da tutta Italia.

I Carabinieri continuano a monitorare le attività di intrattenimento pubblico che, anche sul calare dell’estate, rappresentano luoghi di forte attrazione per i giovani, specie adolescenti non sempre dal temperamento mite, i quali oltre a creare pericolo per i clienti, costituiscono motivo di disagio per i residenti.