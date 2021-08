Maltratta e ricatta la compagna. Dopo l’arresto, evade e torna da lei per chiedere aiuto

GROSSETO – I Carabinieri della Stazione di Braccagni hanno arrestato un uomo originario della provincia di Firenze, 39enne, per il reato di evasione. L’uomo beneficiava della misura degli arresti domiciliari, a lui disposti tramite un provvedimento del Tribunale di Grosseto, che lo aveva collocato presso la comunità di Vallerotana C.T.R., per essersi reso in precedenza responsabile di condotte censurabili nei confronti della ex compagna, una 47enne grossetana.

L’uomo infatti, all’epoca in cui aveva una relazione sentimentale con la donna, era stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della donna. Quest’ultima aveva tra l’altro sporto denuncia, che aveva reso possibile l’emissione di una misura cautelare, con immediato allontanamento dalla casa familiare dal 4 aprile scorso.

I Carabinieri della Stazione di Braccagni, nel corso dei normali controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, recatisi alcuni giorni fa presso la comunità, non avevano trovato l’uomo, che si era allontanato dal luogo di espiazione della misura, all’insaputa degli operatori della struttura, facendo perdere le proprie tracce.

I militari hanno immediatamente attivato le ricerche del soggetto, riuscendo in poco tempo ad individuarlo a Grosseto: l’uomo si era rifugiato proprio a casa della ex compagna, a cui aveva chiesto aiuto, sebbene i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria lo avessero allontanato proprio dalla stessa donna.

L’individuazione è avvenuta nella notte di alcuni giorni fa: il 39enne è stato quindi tratto in arresto per il reato di evasione, e condotto in carcere. L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva dell’Autorità giudiziaria, che ha disposto la ricollocazione dell’interessato, in regime di arresti domiciliari, presso la comunità di Vallerotana da dove si era allontanato.