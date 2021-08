L’Italia è antifascista. La lettera di Nello Bracalari sul caso Durigon

GROSSETO – Ne ha dovuto prendere atto il Sen. Salvini e il Sottosegretario Durigon, lo stesso che, avendo proposto di intitolare ad Arnaldo Mussolini il parco Falcone e Borsellino di Latina, si professava non fascista “sic.”

Il Sottosegretario Durigon non è uno sprovveduto, con il suo gesto intendeva macchiare il governo Draghi, spostare a destra l’asse politico del Paese, guadagnando migliori credenziali per proporsi in un da lui auspicato futuro governo di destra, magari guidato dall’astro nascente Meloni.

Non gli è andatata bene. L’Italia ha reagito, dimostrando ancora una volta la sua profonda natura antifascista. L’episodio è minore e presto sarà dimenticato. La reazione è stata proporzionata all’episodio, nulla a che vedere con la ripulsa del Governo Tambroni o con la grandiosa manifestazione del 25 aprile 1994, all’indomani della vittoria elettorale di Berlusconi. Però la risposta antifascista anche in questo caso vi è stata e di questo ne dovranno tenere conto tutte le forze politiche.

Ne dovrà tener conto il centrodestra che per proporsi di governare l’Italia occorre assimilare senza reticenze i valori fondanti della nostra Costituzione.

Ne dovrà tener conto anche il centrosinistra per rinnovare con maggiore vigore i valori della Resistenza e dei principi costituzionali.

Da dove ripartire? a mio modesto avviso dalla memoria della Resistenza per continuare un permanente lavoro culturale che mantenga il nostro paese al riparo dalle aspirazioni di rivalsa dei neofascisti.

Per questo vorrei concludere con proposta concreta. Ricorre quest’anno il centenario della nascita della medaglia d’oro Norma Parenti. Vorrei tanto che questo avvenimento venisse ricordato in tutte le scuole della nostra Provincia. Mi basterebbe che fosse ricordato un solo episodio. Norma iniziò la sua attività nella resistenza quando andò con altre donne a recuperare e ricomporre il corpo di un giovane Partigiano, ucciso dai fascisti e gettato

sugli scalini del duomo di Massa Marittima esposto al pubblico dileggio. Un gesto di UMANITÀ CONTRO LE BARBARIE. Norma fu uccisa per vendetta, perchè non aveva chinato il capo, perché non si era voltata dall’altra parte, proprio alla vigilia del giorno della liberazione di Massa Marittima

Nello Bracalari, staffetta partigiana