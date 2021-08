Coronavirus: nove nuovi casi in Maremma. C’è un ricovero in più, in totale sono 27

GROSSETO – Aggiornamento ore 18.02 – “18 Nuovi casi positivi al tampone comunicati da Asl nel nostro comune”, scrive in un post il Comune di Scansano, dove è scoppiato un focolaio nel centro accoglienza del bivio di Montorgiali.

“Sono quindi 21 le persone attualmente positive nel nostro comune in isolamento domiciliare”, prosegue il post del Comune di Scansano.

Questi casi saranno riportati nel report della Asl di domani.

News ore 17.50 – Sono nove i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto. Ma, come ci spiega la Asl, “il report odierno sui nuovi contagi per un problema al sistema informatico regionale SISPC è aggiornato alle ore 8,00 di stamani e risulta incompleto di alcune informazioni”. Ieri i nuovi positivi in Maremma erano 43.

Tra le ore 14 del 27 agosto e le ore 8 di oggi, 27 agosto, sono stati processati 315 tamponi (ieri 419). Cala il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati), che passa dal 10,3% di ieri al 2,9% di oggi.

Le persone positive in carico alla Asl sono 557 (ieri 561).

C’è un ricovero in più: all’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono quattro pazienti in terapia intensiva (come ieri) e 23 nel reparto di degenza Covid (ieri 22). I ricoverati totali sono 27 (ieri 26).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 40 Provincia di Arezzo 9 Provincia di Siena 22 Provincia di Grosseto 9 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 2 2 2 1 1 Grosseto 0 2 3 4 – – Siena 4 8 7 1 – 2 Totale USL 5 12 12 7 1 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 20 ago Sabato 21 ago. Domenica 22 ago Lunedì 23 ago Martedì 24 ago Mercoledì 25 ago Giovedì 26 ago Venerdì 27 ago Sabato 28 ago Arezzo 60 58 43 30 28 64 58 33 9 Siena 36 36 35 21 20 25 24 21 22 Grosseto 40 31 34 18 26 31 14 43 9 Totale Asl Tse 136 125 112 69 74 120 96 97 40

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 1 Grosseto 4 Massa Marittima 1 Orbetello 1 Roccastrada 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 15 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 23 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 566 Provincia di Siena 377 Provincia di Grosseto 315

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 692 Provincia di Siena 530 Provincia di Grosseto 557

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 625 Provincia di Siena 495 Provincia di Grosseto 505

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 548 Provincia di Siena 432 Provincia di Grosseto 408

Guariti Provincia di Arezzo – Provincia di Siena – Provincia di Grosseto –