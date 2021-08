Coronavirus in Italia: 6.860 nuovi casi e 54 morti. Stabili i ricoveri

GROSSETO – Sono 6.860 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 7.826), 139.428 gli attualmente positivi (+139.428, ieri +1.061). Sono invece 54 i morti (ieri 45) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 129.056. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 293.464 tamponi contro i 265.480 di ieri. Cala il tasso di positività: oggi è pari a 2,9% (ieri era al 3,3%).

Sono 511 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (come ieri). Gli ingressi giornalieri sono 42 (come ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.111 (ieri 4.111, -3).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 5.494 persone, per un totale da inizio pandemia pari a 4.255.808.