Con Gs Pattinaggio Grosseto tre giorni di open day per i bambini

GROSSETO – Tre giorni di open day gratuiti, il 2,il 7 ed il 9 settembre alla pista di via Portogallo, dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Questa l’opportunità messa in campo dalla GS Pattinaggio Grosseto per i bambini.

“Se mai ce ne fosse stato ancora bisogno – spiegano da GS Pattinaggio Grosseto -, queste ultime Olimpiadi ci hanno insegnato come lo sport può gratificare, emozionare, far diventare migliori. Lo sport è sempre stato vita, adrenalina, delusione, ma anche grande soddisfazione. Lo sport insegna. Lo sport educa.

Noi della GS Pattinaggio Grosseto vi garantiamo divertimento, disciplina, risate, cadute e quel pizzico di amore per uno sport come il pattinaggio artistico, capace di far appassionare grandi e piccini. Un famoso motto dice “Provare per credere” ed è proprio per questo che vi regaliamo tre appuntamenti nei quali i vostri bambini, dai 3 anni in su, potranno cimentarsi con i pattini ai piedi.

E non preoccupatevi dei pattini, quelli li forniamo noi assieme ad istruttori qualificati pronti ad insegnarvi il bello di questo sport. Vi aspettiamo per divertirci insieme”, cncludono.