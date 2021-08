Bollette rifiuti e acqua, M5s: «Lega difende l’indifendibile. Cittadini sceglieranno noi per cambiare»

GROSSETO – “Le risposte del gruppo leghista riguardo le utenze Tari sono la solita arrampicata sugli specchi”, così il Movimento 5 stelle risponde alla Lega.

“Le bollette giunte nelle case dei grossetani sono un salasso – proseguono i pentastellati -. Inutile che il partito di Salvini faccia quadrato respingendo l’evidenza dei fatti. Per quanto riguarda il Consiglio comunale i nostri esponenti hanno più volte evidenziato la criticità del servizio e l’eccessivo peso che questo ha sulle tasche delle famiglie.

Sono anni che il Movimento 5 stelle si batte per una rivoluzione del piano rifiuti, con una maggiore spinta alla raccolta differenziata, lotta agli sprechi, premi per chi la fa nel modo corretto e bollette ridotte. Che proprio la Lega venga a farci la morale e a difendere l’indifendibile è esilarante. Stesso discorso per la fornitura di acqua: anche quelle fatture, su cui la Lega non ha aperto bocca, sono alle stelle.

Grosseto è una delle città italiane in cui si paga di più per l’acqua. Eppure stiamo parlando di un bene comune, primario, che deve essere garantito a tutti. Invece il Comune non si è mai premurato davvero di spingere i gestori verso politiche virtuose, come quelle di riduzione dell’acqua dispersa a causa delle condotte colabrodo. Né il Comune si è occupato in concerto con le realtà coinvolte di potenziare a dovere il sistema degli invasi naturali, utili a raccogliere le piogge per poi riutilizzare l’acqua in campo agricolo.

Allora, visto che sono tutti molto attenti al voto di ottobre, lanciamo ai grossetani un appello che vuole essere anche una provocazione: chi è convinto che le bollette di rifiuti e acqua siano diminuite rispetto a qualche anno fa voti pure la Lega. Chi è invece consapevole che queste due voci rappresentano un salasso per le famiglie e che non è più tollerabile andare avanti così voti per il Movimento 5 stelle e mandi a casa la destra”, conclude la nota del M5s.