Si chiude la gara ciclistica Poker d’agosto organizzata Marathon Bike e Avis

GROSSETO – Cala il sipario del Poker d’agosto nel segno di Fabio Alberi e soprattutto di Edoardo Placidi, che oltre a vincere la classifica a punti del Poker D’agosto, si è imposto a Roselle. L’ultima prova mercoledì scorso con il “Trofeo Roselle”, manifestazione di ciclismo amatoriale, organizzata dal Marathon Bike e Avis Provinciale, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, sotto l’egida della Uisp, supportata dalla Banca Tema, e dalla Cantina Vini di Maremma.

Alla quarta prova si sono presentati in 103 per un totale di 476 di atleti che hanno preso parte al Poker 2021, una dato davvero significativo che sancisce un successo organizzativo sotto tutti punti di vista. Come per le altre prove, anche al Trofeo Roselle ci sono volute due partenze per garantire la sicurezza dei corridori durante le fasi della corsa. Il via dato alle 16.00 nei pressi del Bar Tubino di Roselle e dopo 63 chilometri l’arrivo posto nel durissimo “strappo” di salita al 16% di pendenza, poco prima di Nomadelfia. Come detto due vincitori finali a punti, e uno, il laziale Marco Severa, che si è imposto in solitaria nella seconda partenza, davanti all’ex campione Andrea Tafi.

L’epilogo nella prima partenza avveniva al terzo giro, dei quattro in programma quando andavano via in cinque: Diego Giuntoli, Alessandro Guidotti, Luca Staccioli, Adriano Nocciolini e il vincitore Edoardo Placidi. Prima Guidotti e poi Nocciolini non reggevano il ritmo dei compagni di fuga. Volata finale con Placidi che riusciva a saltare Giuntoli proprio a dieci metri dal traguardo. Al terzo posto Luca Staccioli. Nella seconda partenza, vittoria di Marco Severa che riusciva ad avere la meglio dei compagni di fuga a una decina di chilometri dal traguardo, quando con un forcing deciso staccava tutti arrivando tutto solo al traguardo con una 20 di secondi di vantaggio su Andra Tafi. Al terzo posto Angelo Chioda.

Da segnalare il nono posto di Fabio Alberi che in virtù del piazzamento riusciva a mantenere il vantaggio aggiudicandosi la vittoria a punti nella seconda fascia del trofeo. Questi i vincitori a punti dopo le quattro prove nelle proprie categorie. Elite Sport, Edoardo Placidi, M1, Raffaele Serafino, M2 Diego Giuntoli, M3 Maurizio Morelli, M4, Luca Staccioli, M5 Stefano Ferruzzi, M6 Stefano Cupello, M7 Fabio Alberi, M8 Luciano Massei, e tra le donne Federica Baldassatici.