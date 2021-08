Gea basketball Grosseto: domanica riparte il campionato di serie D

GROSSETO – Scatterà domenica 10 ottobre il campionato di serie D per la Gea Basketball Grosseto. Il quintetto grossetano allenato da Pablo Crudeli, che a causa del Covid ha preferito rinunciare alla partecipazione al torneo di serie C silver, riprenderà il suo cammino da un girone logisticamente buono, a undici squadre, che comprende formazioni della costa, ma anche pisane, lucchesi e due pistoiesi. «E’ il girone che volevamo – commenta il presidente della Gea David Furi – ci permetterà spostamenti abbastanza agevoli. Fino a che non si alzerà la prima palla non sapremo niente sui valori delle avversarie, dopo un anno difficile per tutti».

La Gea Basketball Grosseto è stata inserita nel girone C insieme a Cestistica Audace Pescia, Basket San Vincenzo, Valdicornia Basket, Bellaria Cappuccini, Pallacanestro Piombino, Basket Calcinaia, Libertas Basket Lucca, Pallacanestro Castelfranco Frogs, Shoemakers Basket Monsummano, Fides Pallacanestro Livorno Il campionato inizierà, come detto, il 10 ottobre e terminerà il 20 marzo. Le squadre si affronteranno con formula all’italiana con gare di andata e ritorno.

Al termine della prima fase (dal 27 marzo), le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni girone saranno ammesse ai playoff per la promozione in C Silver. All’interno di ogni girone saranno effettuati tre turni di playoff indipendenti, per cui ogni girone avrà la sua squadra vincente. La tre squadre vincenti gli incontri saranno promosse in serie C Silver 2022/2023. Le squadre classificate dal nono all’undicesimo posto di ogni girone saranno ammesse ai gironi per la retrocessione in Promozione. I playoff termineranno il 29 maggio.

La Gea Basketball sta definendo in questi giorni la rosa che dal 1° settembre inizierà la preparazione. Al fianco dei veterani Furi, Ricciarelli, Roberti, Morgia, Bambini, Simonelli, Neri ci saranno i giovani Battaglini, Scurti e Mazzei, dai quali la società ripartirà per ritornare ai vertici regionali.