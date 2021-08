amministrative2021: apertura straordinaria dell’ufficio elettorale in vista delle elezioni

GROSSETO – In previsione delle elezioni del sindaco e del Consiglio comunale del 3 e 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali, l’ufficio elettorale rimarrà aperto, in via straordinaria, con i seguenti orari:

• Martedì 31 agosto orario 8,30-13/ 15-18

• Mercoledì 1 settembre orario 8,30-13/ 15-18

• Giovedì 2 settembre 8,30-13/ 15-18

• Venerdì 3 settembre ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 20 (orario previsto per la presentazione delle liste)

• Sabato 4 settembre dalle ore 8 alle 12 (orario previsto per la presentazione delle liste)

Si invitano inoltre tutti gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, per poter richiedere il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, per non concentrare tali richieste nei giorni di votazione, evitando così eventuali assembramenti che potrebbero creare, oltre che disagi, anche rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori.

Se la tessera elettorale non risultasse più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi disponibili, l’ufficio elettorale provvederà al rinnovo della stessa esclusivamente su domanda degli interessati, presentando la vecchia tessera completata.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi, avviene immediatamente, esibendo la vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

L’ufficio elettorale rimane sempre aperto nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17 tramite appuntamento telefonico ai numeri 0564488724-0564488725-0564488720.