unacanzonealgiorno: la radio passa “Pesto” di Calcutta

GROSSETO – “Esco o non esco? Fuori è caldo ma è normale ad agosto”

E’ l’estate 2018, e la radio passa Pesto di Calcutta. Il brano era stato pubblicato il 2 febbraio dello stesso anno come secondo estratto dal terzo album in studio Evergreen. Sulle radio, il singolo è uscito un mese dopo, il 2 marzo.

Il brano è stato registrato, missato e masterizzato all’Alpha Dept. Studio di Castel Maggiore (hinterland bolognese) dal tecnico del suono Andrea Suriani, che in questo pezzo suona anche il pianoforte.

Il videoclip è stato pubblicato sul canale YouTube di Bomba Dischi il 4 febbraio 2018 ed è stato scritto e girato da Francesco Lettieri, mentre la fotografia è stata curata da Giuseppe Truppi. È ambientato sul litorale di Fiumicino al tramonto e narra la fine di una storia d’amore, con l’ultima chiamata da una cabina telefonica.

Intervistato da Linkiesta qualche giorno dopo l’uscita del video, alla domanda specifica riguardante i riferimenti contenuti nel video, il regista Francesco Lettieri ha raccontato di averlo voluto ambientare negli anni ’90.

TESTO

Esco o non esco?

Fuori è caldo ma è normale ad agosto

Non ci penso ma poi sudo lo stesso

Un’ombra sul soffitto

Mi hai lasciato nei sospiri nel letto

Un filo di voce

Un filo di ferro dentro l’orecchio

Dai, non fa niente

Mi richiamerai da un call center

E io ti dirò

Lo sai che io ti dirò

Uè deficiente

Negli occhi ho una botte che perde

E lo sai perché

Perché mi sono innamorato

Mi ero addormentato di te

E adesso che mi lasci solo

Con le cose fuori al posto loro

Esco o non esco

Fuori è notte, mangio il buio col pesto

Non mi piace ma lo ingoio lo stesso

Dai non fa niente, mi richiamerai da un call center

E io ti dirò

Lo sai che io ti dirò

Uè deficiente

Negli occhi ho una botte che perde

E lo sai perché

Perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te

Mi sono addormentato di te

Io non ho un salvagente

Ti lascio andar via

Ma se la corrente

Ti riporta qui

Lo sai che io ti dirò

Uè deficiente

Negli occhi ho una botte che perde

E lo sai perché

Perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te

Mi sono addormentato di te

Fonte: Wikipedia

