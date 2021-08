ULTIM’ORA – Aggressione in pieno centro a Follonica: un uomo finisce in ospedale

FOLLONICA – Aggiornamento ore 18.10 – L’uomo, di origine marocchina, è stato trasportato all’ospedale di Grosseto con una ferita alla testa. Il 37enne ha detto di non ricordare nulla alle forze dell’ordine intervenute, che stanno verificando la presenza sul posto di telecamere e testimoni. Nelle prossime ore saranno raccolte anche le dichiarazioni dello stesso per far luce sulla vicenda.

News ore 18 – Aggressione in pieno centro della città questo pomeriggio intorno alle ore 16 in via Zara, nella quale è rimasto ferito un 37enne.

L’uomo è stato trasportato al primo soccorso di Follonica e successivamente trasferito all’ospedale della Misericordia di Grosseto in gravi condizioni.

Dalle prime testimonianze l’uomo ferito sarebbe di origine straniera. Per il momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i carabinieri del comando di Follonica.

Notizia in aggiornamento