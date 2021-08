GROSSETO – Torna a Grosseto Direzione rivoluzione, la festa nazionale di Casapound Italia, che si terrà in città dal 2 al 5 settembre.

Quattro giorni di conferenze, dibattiti, spettacoli e concerti sotto lo slogan “Tornare potenza”, fil rouge di questa 14esima edizione, che si concentrerà sul tema “Europa”. Ancora non è stato comunicato il luogo dove sarà ospitata la manifestazione.

Si parte giovedì 2 settembre alle 11 con la conferenza stampa di presentazione, alla quale parteciperanno Luca Marsella (Casapound Italia), il consigliere comunale grossetano della Lega Gino Tornusciolo, e Eugenio Palazzini (Il primato nazionale).

Venerdì 3 settembre appuntamento alle 12 con la presentazione del progetto “Kulturaeuropa” con Giuseppe Scallici. Alle 14 presentazione del fumetto “Time 0” con Carlomanno Adinolfi (autore) e Marco Carucci (autore), modera Simone Pellico (Il primato nazionale). Alle 16 si parlerà di Gabriele D’Annunzio con il docente Claudio Sinisalchi e il direttore del Primato Nazionale, Adriano Scianca. Alle 18 la presentazione del libro “La morale sinistra” di e con Francesca Totolo, che vedrà la partecipazione dello storico Marco Gervasoni (entrambi indagati per vilipendio a mezzo social al presidente della Repubblica Sergio Mattarella) e del giornalista Gianluca Veneziani. In serata momento di intrattenimento con lo spettacolo comico di Stefano Chiodaroli.

Sabato 4 settembre alle 12 il dibattito “Essere esempio. Vita di militanza e avventura”, alle 15 l’appuntamento è con l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, i senatori della Lega William De Vecchis e Mario Lolini, e Carlotta Chiaraluce di CasaPound per parlare di “Europa: quale futuro?”. Alle 17 il monologo di Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, su “Tutte le ragioni del no al Ddl Zan”. Alle 17.30 l’intervento “a ruota libera” di Vittorio Feltri (in collegmento video). A spiegare la visione del movimento e lo slogan “Tornare Potenza” scelto per la kermesse di Grosseto sarà Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound a Roma, insieme a Filippo Burla, autore del libro “Tornare potenza” alle 18. A chiudere la giornata di dibattiti alle 20 il fondatore di CasaPound Gianluca Iannone. Segue alle 21 un concerto con SPQR, Bronson, No prisoner, ZetaZeroAlfa, ADL122, Drittarcore.

Infine domenica 5 settembre la manifestazione si chiuderà con uno spettacolo di falconeria (ore 11) e un pranzo in sostegno della onlus Sol.Id (ore 13).

Durante Direzione rivoluzione “Per le famiglie a disposizione un’area bambini e un programma di attività e giochi – scrivono da Casapound nel programma dell’evento -. Inoltre sarà possibile firmare per il Referendum giustizia promosso da Lega e Radicali e per la libertà di scelta per i vaccini e contro il Green pass”.