Scuola calcio e open day: riparte la Pro soccer lab. Al via le iscrizioni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutto pronto per l’inizio delle nuove attività sportive in casa Pro soccer lab. Gli allenamenti, e i campionati, ricominceranno a metà settembre a Castiglione della Pescaia nel centro sportivo Casamorino, mentre a inizio settembre è in programma una giornata di open day per presentare i corsi ai genitori e far provare i bambini. Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, che potranno così cominciare un percorso sportivo sotto la guida di preparatori atletici, nutrizionisti e allenatori qualificati.

“Il nostro obiettivo – spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – è quello di far divertire i ragazzi e dare loro i giusti strumenti per una corretta attività fisica e, chiaramente, le basi del percorso calcistico. Anche quest’anno vogliamo organizzare a inizio settembre un open day per far vedere a tutti i bambini che lo vorranno, e chiaramente ai genitori, il nostro centro sportivo e il modo che abbiamo, ormai da oltre sei anni, di far crescere i ragazzi di pari passo con la cultura sportiva. Ci impegniamo perché, oltre al divertimento e alla crescita dei ragazzi, si possa creare, nei prossimi anni, una prima squadra formata esclusivamente dai ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile dando così, a tutti, la possibilità di esordire in prima squadra con la nostra maglia”.

I bambini e le bambine che si iscriveranno alla scuola calcio neroverde saranno poi divisi in squadre in base alle categorie. I ragazzi avranno la possibilità di allenarsi nel campo principale, nell’area polivalente e nella soccercage, creata proprio per insegnare ai bambini il 3 contro 3.

Per informazioni visitare il sito www.prosoccerlab.it oppure scrivere a info@prosoccerlab.it.