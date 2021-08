Ripartono i corsi di pattinaggio: al via le iscrizioni e prove gratuite

GAVORRANO – L’Asd pattinaggio artistico Bagno Gavorrano è pronta per una nuova stagione.

Dal mese di settembre infatti partiranno i corsi di pattinaggio artistico della società gavorranese per l’anno 2021-2022, che saranno svolti nel pieno rispetto delle regole contro la diffusione del covid-19 e saranno tenuti da uno staff di istruttori altamente qualificato in quanto trattasi di Campioni a livello italiano, europeo e mondiale, quali:

Marco Santucci, Alessia Santucci, Gabriele Innocenti, Desirée Puliti, Gaia Schiffini, Laura Carnevale, Melissa Giovannelli.

I corsi dell’Asd abbracceranno varie discipline, come gli obbligatori, il libero, il gruppo spettacolo (infatti è l’unica società del comprensorio che questa disciplina) e novità di quest’anno, verranno inseriti anche corsi di solo dance. Come lo scorso anno, nei mesi invernali i corsi verranno fatti nella struttura coperta ed ogni disciplina sarà inoltre affiancata da una preparazione atletica svolta in modo mirato alle esigenze delle varie atlete.

È inoltre riconfermato il corso per i ragazzi affetti da disabilità, che saranno seguiti in modo professionale e amorevole dalle istruttrici della società.

Novità della nuova stagione sarà l’inizio dei corsi presso la pista di Valpiana, da quest’anno infatti i ragazzi del piccolo Paese grossetano nonché quelli di Massa Marittima, avranno nuovamente la possibilità di praticare questa disciplina sportiva, da anni mancante.

Per chi vuol avvicinarsi a questo sport, la società sportiva mette a disposizione i pattini per fare, in entrambe le sedi di Valpiana e di Gavorrano, delle prove gratuite.

Per informazioni contattare il numero 3388734987 anche tramite WhatsApp oppure potete inviare una email a pattinaggio.gavorrano@gmail.com.