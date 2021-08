GROSSETO – Gianluigi Paragone, senatore alla guida del movimento Italexit, con il suo tour in Toscana, dopo Sesto Fiorentino e Siena, ha fatto tappa a Grosseto. È sceso in piazza anche qui in Maremma per manifestare contro il green pass.

Atteso da circa un centinaio di simpatizzanti, Paragone ha affrontato soprattutto i temi legati alla campagna vaccinale, ma non solo perché il suo movimento sarà presente anche alla prossime elezioni amministrative di Grosseto. In piazza ad attenderlo infatti c’era anche Carlo Vivarelli, candidato sindaco a Grosseto con la lista “Italexit con Paragone”.

di 8 Galleria fotografica Italexit con Paragone









E il momento di piazza di Paragone è stata anche l’occasione per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista. «La lista – ci ha detto Vivarelli – sarà di 24 candidati al consiglio comunale»