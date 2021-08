Incidente stradale: cade dalla sua moto. Ferito un uomo di 48 anni

ORBETELLO – Un uomo di 48 è rimasto ferito questa mattina intorno alle ore 9 sulla strada provinciale della Giannella nel Comune di Orbetello.

L’uomo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause in fase di accertamenti, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sulla strada.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato il centauro all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.