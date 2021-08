Fumo dal quadro elettrico: arriva la squadra dei Vigili del fuoco

GROSSETO – Usciva fumo da un quadro elettrico che si tra in piazza Dante, in centro a Grosseto, e in pochi minuti i Vigili del fuoco sono giunti sul posto.

La squadra ha valutato la situazione preso gli accorgimenti necessari e, visto che non c’era alcun pericolo, è rientrata in caserma.

Un intervento che ha richiesto solo pochi minuti e di cui vi diamo notizia visto che in tanti ci avete mandato foto e chiesto cosa stesse succedendo in piazza.