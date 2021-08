Auto si ribalta in fossa: ferito un ragazzo di 23 anni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto sulla strada del Padule, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Il giovane alle 9 di questa mattina ha perso il controllo della sua auto ed è finito in fossa ribaltandosi. È riuscito comunque ad uscire dalla vettura e chiedere aiuto. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, i carabinieri che hanno fatto i rilievi e stabiliranno la dinamica dell’incidente e il 118 che ha preso in carico il giovane trasferendolo all’ospedale Misericordia.

Nello stesso momento un altro incidente è avvenuto invece nel comune di Orbetello. In quel caso a restare ferito è stato un uomo di 48 anni in sella alla propria moto.