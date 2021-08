amministrative2021, Paola Della Santina corre con Alternativa Orbetello

ORBETELLO – È Paola Della Santina la candidata a sindaco della lista Alternativa Orbetello. Sarà lei a sfidare nella corsa elettorale di ottobre Andrea Casamenti del centrodestra e Mario Chiavetta del centrosinistra.

Il simbolo – Il nostro simbolo prevede il nome della lista Alternativa Orbetello perché di fronte alla proposta rappresentata da Chiavetta e Casamenti siamo un’altra cosa. «La parola Alternativa è scritta in verde perché l’ambiente e la difesa del territorio è al primo posto del nostro programma e siamo l’unica lista ambientalista ed ecologista presente in queste elezioni. La parola Orbetello, insieme al caratteristico Mulino, è in rosso perche siamo anche l’unica lista di Sinistra presente in queste elezioni e che intende occuparsi delle persone più in difficoltà.

I candidati – Ecco i nomi della lista: Valentino Bisconti, Leonardo Darini, Marianna Gallorini, Stefano Goracci, Letizia Lattanzi, Armiglio Marmotti, Natascia Mayuri, Federico Paneccasio, Andrea Parente, Patrizia Quatraro, Chiara Serracchiani, Cristina Simonelli, Claudio Spaggiari, Maria Teresa Succu, Marco Temperini.

La candidata Sindaca – È l’insegnante orbetellana Paola Della Santina. Persona da sempre a Sinistra. Unica donna tra i 3 candidati a prima cittadina, Paola, a differenza delle altre liste è stata scelta direttamente dai candidati consiglieri.